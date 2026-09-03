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Без «захмарних» цін: у Києві можуть обмежити ціни на таксі під час тривог

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Автомобіль служби таксі
Автомобіль служби таксі
У Києві можуть запровадити регулювання цін на таксі під час повітряних тривог, щоб уникнути різкого подорожчання поїздок. Зокрема, йдеться про можливість без проблем дістатися з одного берега Дніпра на інший навіть під час тривоги.
Про це 2 вересня в етері телемарафону заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
За її словами, Кабінет Міністрів розглядає нові правила роботи під час повітряних тривог у Києві. Серед іншого, обговорюють можливість регулювання цін на послуги таксі та роботу метро.

Які зміни обговорюють

За словами депутатки, на засіданні фракції «Слуга народу» за участі прем’єр-міністра Сергія Корецького обговорювали можливі зміни режиму роботи столиці під час тривог.
Зокрема, розглядають:
  • можливість не перекривати зелену гілку метро під час тривоги, щоб люди могли дістатися з правого берега на лівий і навпаки;
  • регулювання цін на таксі під час повітряної тривоги, щоб короткі поїздки не коштували надто дорого;
  • можливе обмеження масових заходів через безпекові питання.
«Також буде регулювання цін під час тривоги для перевізників таксі, для того, щоб не було захмарних цін на те, щоб проїхати ці 2−3 кілометри з одного берега на інший», — сказала Василевська-Смаглюк.

Як можуть змінити рівні повітряної тривоги

Також обговорюється поділ повітряних тривог на два рівні.
  • Жовтий рівень означатиме загрозу атаки дронів.
  • Червоний рівень — ракетну небезпеку, зокрема загрозу балістичних атак, а також масовані атаки.
Відповідно до рівня загрози планують змінити звукові сигнали оповіщення, а також запровадити окремий звуковий сигнал, який повідомлятиме про відбій тривоги.
Крім того, у Києві планують скоротити час комендантської години. Владі інших міст запропонують переглянути її межі з урахуванням реальних потреб безпеки людей та роботи бізнесу.
За матеріалами:
Finance.ua
КиївАвто
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