Без «захмарних» цін: у Києві можуть обмежити ціни на таксі під час тривог
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У Києві можуть запровадити регулювання цін на таксі під час повітряних тривог, щоб уникнути різкого подорожчання поїздок. Зокрема, йдеться про можливість без проблем дістатися з одного берега Дніпра на інший навіть під час тривоги.
Про це 2 вересня в етері телемарафону заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
За її словами, Кабінет Міністрів розглядає нові правила роботи під час повітряних тривог у Києві. Серед іншого, обговорюють можливість регулювання цін на послуги таксі та роботу метро.
Які зміни обговорюють
За словами депутатки, на засіданні фракції «Слуга народу» за участі прем’єр-міністра Сергія Корецького обговорювали можливі зміни режиму роботи столиці під час тривог.
Зокрема, розглядають:
можливість не перекривати зелену гілку метро під час тривоги, щоб люди могли дістатися з правого берега на лівий і навпаки;
регулювання цін на таксі під час повітряної тривоги, щоб короткі поїздки не коштували надто дорого;
можливе обмеження масових заходів через безпекові питання.