Без «захмарних» цін: у Києві можуть обмежити ціни на таксі під час тривог Сьогодні 11:22

Автомобіль служби таксі

У Києві можуть запровадити регулювання цін на таксі під час повітряних тривог, щоб уникнути різкого подорожчання поїздок. Зокрема, йдеться про можливість без проблем дістатися з одного берега Дніпра на інший навіть під час тривоги.

Про це 2 вересня в етері телемарафону заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, Кабінет Міністрів розглядає нові правила роботи під час повітряних тривог у Києві. Серед іншого, обговорюють можливість регулювання цін на послуги таксі та роботу метро.

Які зміни обговорюють

За словами депутатки, на засіданні фракції «Слуга народу» за участі прем’єр-міністра Сергія Корецького обговорювали можливі зміни режиму роботи столиці під час тривог.

Зокрема, розглядають:

можливість не перекривати зелену гілку метро під час тривоги, щоб люди могли дістатися з правого берега на лівий і навпаки;

регулювання цін на таксі під час повітряної тривоги, щоб короткі поїздки не коштували надто дорого;

можливе обмеження масових заходів через безпекові питання.

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«Також буде регулювання цін під час тривоги для перевізників таксі, для того, щоб не було захмарних цін на те, щоб проїхати ці 2−3 кілометри з одного берега на інший», — сказала Василевська-Смаглюк.

Як можуть змінити рівні повітряної тривоги

Також обговорюється поділ повітряних тривог на два рівні.

Жовтий рівень означатиме загрозу атаки дронів.

Червоний рівень — ракетну небезпеку, зокрема загрозу балістичних атак, а також масовані атаки.

Відповідно до рівня загрози планують змінити звукові сигнали оповіщення, а також запровадити окремий звуковий сигнал, який повідомлятиме про відбій тривоги.

Крім того, у Києві планують скоротити час комендантської години. Владі інших міст запропонують переглянути її межі з урахуванням реальних потреб безпеки людей та роботи бізнесу.

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