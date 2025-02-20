Без сильної промисловості українська економіка не відновиться до довоєнного рівня, — дослідження Сьогодні 11:44

Динаміка розвитку економіки України сповільнилася у 2024 році, і склало, за оцінками Мінекономіки, близько 3,6%. У нинішньому році зростання теж не буде значним — тому, щоб відновитися після війни, варто вже зараз спрямувати зусилля на розвиток промислового базису, який забезпечує країну валютними надходженнями від експорту. Про це йдеться у аналітичному дослідженні GMK Center.

«Зовнішньоекономічна статистика показала зростання, але баланс торгівельних потоків далеко не на користь нашої економіки. За даними НБУ, у 2024 році експорт товарів і послуг зріс на 9,4%, до $56,1 млрд. При цьому імпорт товарів склав $91,8 млрд. І хоча від’ємне зовнішньоторгівельне сальдо дещо зменшилося, воно залишається дуже високим», — вказує Центр.

Тим часом поточні оцінки бізнес-клімату є помірно песимістичними: за підсумками січня-вересня 2024 року, промислове виробництво зросло лише на 4,9% — після 5,9% р./р. у 2023-му році. Тому Україні вже зараз потрібно кардинально змінювати підходи до промислової політики, та орієнтуватися на політику Брюсселя, який активно обговорює підтримку базових галузей, включно зі сталевим сектором, каже директор GMK Center Станіслав Зінченко.

«Без сильного промислового базису Україна не зможе відновитися після закінчення війни навіть до довоєнного рівня соціально-економічного розвитку. Тому Україні потрібна системна підтримка базових галузей економіки (енергетика, машинобудування, ГМК, хімпром), які наповнюють державний і місцеві бюджети, приносять у країну валютну виручку, підтримують зайнятість і забезпечують розвиток економіки», — резюмували в центрі.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року, сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. При цьому 61% від усієї суми податків, сплачених металургами у 2024 році — це частка компанії Метінвест. Але у разі зростання тарифів державних монополій бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.

УНІАН За матеріалами:

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