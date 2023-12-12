Без Nesquik і Pepsi: Скандинавські авіалінії відмовились від продукції спонсорів війни — Finance.ua
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Без Nesquik і Pepsi: Скандинавські авіалінії відмовились від продукції спонсорів війни

Фондовий ринок
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Авіакомпанія «Скандинавські авіалінії» (Scandinavian Airlines System, SAS) вилучила з меню напої Nesquik виробника Nestlé. Причина — внесення в Україні швейцарської корпорації до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляє TV 2 з посиланням на лист від авіакомпанії.
«Ми можемо підтвердити, що вилучили питний шоколад Nesquik з бортового асортименту внаслідок потрапляння Nestlé до списку спонсорів війни в Україні», — заявили в SAS.
Раніше авіаперевізник вирішив видалити із бортового набору продукцію Pepsi.
В авіакомпанії також зазначили, що ведуть діалог із невеликою кількістю постачальників, щоб зрозуміти їхні плани щодо подальшого розвитку.
Національне агентство з питань запобігання корупції вносить у список спонсорів війни компанії, що забезпечують державний та приватний сектор рф товарами і послугами критичного призначення, а також поповнюють російський бюджет.
З 1 вересня 2023 року НАЗК винесло корпорацію PepsiCo до переліку спонсорів війни, тому що вона продовжує працювати на російському ринку.
Nestlé (бренди KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea) потрапила у список на початку листопада. Корпорація є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі.
За матеріалами:
УНІАН
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