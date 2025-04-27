Bentley презентував свій найдорожчий автомобіль (фото) — Finance.ua
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Bentley презентував свій найдорожчий автомобіль (фото)

Технології&Авто
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Bentley презентував свій найдорожчий автомобіль (фото)
Bentley презентував свій найдорожчий автомобіль (фото), Фото: Bentley
У Дубаї презентували новий Bentley Batur Convertible. Лімітований кабріолет є найдорожчим авто марки та останньою її моделлю з двигуном W12.
Про ексклюзивний кабріолет Bentley Batur розповіли на сайті британського автовиробника.
Спорткар Bentley Batur розробили в підрозділі Mulliner, який спеціалізується на найрозкішніших моделях марки.
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Всього випустять лише 16 таких кабріолетів вартістю приблизно $2,5 мільйона, причому замовники зможуть персоналізувати свої авто.
У Дубаї показали новий Bentley Batur Convertible у класичному зеленому кольорі British Racing Green, а його салон оздобили дорогою шкірою. Зовні та всередині присутні карбоновий декор і помаранчеві вставки.
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Як і купе Bentley Batur, кабріолет має довгий капот, широку решітку радіатора, вузенькі діодні фари та ліхтарі. Його м’який дах складається за допомогою електроприводу за 19 секунд на швидкості до 50 км/год.
Кабріолет Bentley Batur Convertible стане прощальною моделлю з 6,0-літровим W12 твін-турбо. Двигун зняли з виробництва через невідповідність сучасним екостандартам.
Фото: Bentley
Фото: Bentley
У Bentley Batur цей мотор розвиває 750 к.с. і 1000 Н∙м. З 8-ступінчастим роботом кабріолет здатний розвинути швидкість понад 330 км/год.
За матеріалами:
Фокус
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