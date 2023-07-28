БЕБ запобігло розтраті на закупівлях майже ₴692 мільйонів — Finance.ua
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БЕБ запобігло розтраті на закупівлях майже ₴692 мільйонів

Казна та Політика
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Бюро економічної безпеки запобігло розтраті 691,7 млн грн бюджетних коштів на тендерних закупівлях.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
«Аналітики Бюро економічної безпеки України за першу половину 2023 року не допустили розтрати коштів державного бюджету на суму 691,7 млн грн під час проведення тендерних закупівель», — йдеться в повідомленні.
З початку 2023 року аналітики БЕБ проаналізували понад 30 тисяч тендерів за участі розпорядників державних коштів. Одним із найпоширеніших порушень є проведення ініціаторами закупівель тендерів за завищеними цінами.
Наприклад, у Дніпрі намагалися купити дизель-генератори на 30% дорожче від ринкової вартості. У Києві - вдвічі дорожчі продукти харчування та кабелі для енергетичної компанії, у Рівному — медобладнання.
У БЕБ зазначають, що ще однією поширеною схемою є нецільове використання бюджетних коштів. До прикладу, службові особи одного з державних підприємств у сфері управління автомобільними дорогами перерахували 1 млрд грн бюджетних коштів на користь комерційного підприємства, нібито в якості надання гарантій та виплат за договорами факторингу. Посадові особи ще однієї державної установи планували витратити на благоустрій та озелення території міста 40 млн грн. Деякі підприємства — переможці тендерів не декларують отримані бюджетні кошти.
Найбільше порушень при проведенні закупівель за державні кошти аналітики Бюро виявили в місті Києві, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.
За матеріалами:
Укрінформ
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