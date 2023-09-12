БЕБ забезпечило відшкодування майже 4,4 млн грн несплачених податків — Finance.ua

БЕБ забезпечило відшкодування майже 4,4 млн грн несплачених податків Сьогодні 09:47 — Кримінал

БЕБ забезпечило відшкодування майже 4,4 млн грн несплачених податків

Детективи Бюро економічної безпеки у м. Києві завершили досудове розслідування щодо директора товариства, яке ухилилося від сплати 4,4 млн грн податків.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Експерти встановили, що один з столичних ТЦ протягом тривалого часу орендував декілька земельних ділянок, які належать Київській міській раді. Однак у 2023 році підприємство не сплатило податок за оренду земельних ділянок комунальної власності. Таким чином державний бюджет недоотримав майже 4,4 млн грн.

Керівнику компанії було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Наразі завдані державі збитки у сумі майже 4,4 млн грн компанія сплатила у повному обсязі, тож запобіжний захід фігуранту не обирався.

Матеріали кримінального провадження направлено до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті та прийняття рішення.

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