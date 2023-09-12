БЕБ забезпечило відшкодування майже 4,4 млн грн несплачених податків — Finance.ua
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БЕБ забезпечило відшкодування майже 4,4 млн грн несплачених податків

Кримінал
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БЕБ забезпечило відшкодування майже 4,4 млн грн несплачених податків
БЕБ забезпечило відшкодування майже 4,4 млн грн несплачених податків
Детективи Бюро економічної безпеки у м. Києві завершили досудове розслідування щодо директора товариства, яке ухилилося від сплати 4,4 млн грн податків.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Експерти встановили, що один з столичних ТЦ протягом тривалого часу орендував декілька земельних ділянок, які належать Київській міській раді. Однак у 2023 році підприємство не сплатило податок за оренду земельних ділянок комунальної власності. Таким чином державний бюджет недоотримав майже 4,4 млн грн.
Керівнику компанії було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Наразі завдані державі збитки у сумі майже 4,4 млн грн компанія сплатила у повному обсязі, тож запобіжний захід фігуранту не обирався.
Матеріали кримінального провадження направлено до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті та прийняття рішення.
За матеріалами:
Finance.ua
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