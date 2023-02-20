БЕБ та ЄІБ створюють групу для спільних розслідувань у сфері державних закупівель — Finance.ua

БЕБ та ЄІБ створюють групу для спільних розслідувань у сфері державних закупівель Сьогодні 19:46 — Казна та Політика

БЕБ та ЄІБ створюють групу для спільних розслідувань у сфері державних закупівель

Бюро економічної безпеки та Європейський інвестиційний банк створюють групу для спільних розслідувань у сфері державних закупівель.

Про це йдеться на сайті БЕБ.

У пресслужбі бюро пояснюють, що співпраця в цьому напрямі є особливо актуальною, оскільки так Україна отримує фінансову й технічну підтримку.

Читайте також В Уряді обіцяють зробити державні закупівлі більш прозорими

Директор БЕБ Вадим Мельник пояснює, що в роботі БЕБ і Департаменту розслідувань ЄІБ є багато спільного, як-от моделі організації роботи. Однак європейський банк має більш потужні ресурси, яких наразі не вистачає українському бюро.

«Посилення контролю за використанням коштів міжнародних партнерів дозволить ефективно використовувати їх для відбудови України й допоможе залучити ще більше міжнародних інвесторів на засадах довіри та прозорості», — додав Мельник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.