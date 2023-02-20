БЕБ та ЄІБ створюють групу для спільних розслідувань у сфері державних закупівель — Finance.ua
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БЕБ та ЄІБ створюють групу для спільних розслідувань у сфері державних закупівель

Казна та Політика
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БЕБ та ЄІБ створюють групу для спільних розслідувань у сфері державних закупівель
БЕБ та ЄІБ створюють групу для спільних розслідувань у сфері державних закупівель
Бюро економічної безпеки та Європейський інвестиційний банк створюють групу для спільних розслідувань у сфері державних закупівель.
Про це йдеться на сайті БЕБ.
У пресслужбі бюро пояснюють, що співпраця в цьому напрямі є особливо актуальною, оскільки так Україна отримує фінансову й технічну підтримку.
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Директор БЕБ Вадим Мельник пояснює, що в роботі БЕБ і Департаменту розслідувань ЄІБ є багато спільного, як-от моделі організації роботи. Однак європейський банк має більш потужні ресурси, яких наразі не вистачає українському бюро.
«Посилення контролю за використанням коштів міжнародних партнерів дозволить ефективно використовувати їх для відбудови України й допоможе залучити ще більше міжнародних інвесторів на засадах довіри та прозорості», — додав Мельник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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