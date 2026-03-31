БЕБ оприлюднив результати за 2025 рік Сьогодні 05:04

Минулий рік став етапом системної трансформації Бюро економічної безпеки України.

Про це йдеться у звіті про результати діяльності відомства.

Кадрове оновлення

Ключовим кроком стало призначення у серпні Директора БЕБ за результатами відкритого конкурсу. Це забезпечило інституційну стабільність Бюро та виконання міжнародних зобов’язань України щодо незалежності, прозорості та підзвітності.

Одним із пріоритетів стало кадрове перезавантаження. Розпочато одноразову атестацію працівників за участю міжнародних експертів і представників громадянського суспільства, а також підготовку до відкритих конкурсів.

Перехід до ризик-орієнтованої моделі

Паралельно змінювалися підходи до роботи. Основний акцент зроблено на розвитку аналітичної спроможності. Бюро переходить від реагування на вже вчинені правопорушення до системного виявлення ризиків в економіці та їх попередження.

У фокусі діяльності залишалася протидія ухиленню від сплати податків, незаконному виробництву підакцизної продукції, контрабанді та тіньовому обігу товарів. Загалом у 2025 році в роботі перебувало 6 896 кримінальних проваджень, 1 182 особам повідомлено про підозру, а 904 провадження скеровано до суду.

БЕБ детінізував ключові ринки шляхом поєднання аналітичної роботи, правоохоронних інструментів та превенції. Йдеться не лише про викриття правопорушень, а й про усунення причин функціонування тіньових схем — арешт приміщень, вилучення техніки та демонтаж обладнання. У межах цієї роботи накладено арешти на майно на суму 1,83 млрд грн.

Загалом завдяки роботі детективів забезпечено відшкодування збитків на 3,82 млрд грн.

Ключові результати та інституційний розвиток

У БЕБ повідомляють про низку кроків, спрямованих на посилення інституційної спроможності:

оновлено профілі ризиків за окремими статтями Кримінального кодексу України;

підготовлено законодавчі ініціативи щодо посилення спроможності БЕБ і протидії економічним злочинам;

розширено інформаційну взаємодію з державними органами, зокрема з податковою та митною службами;

посилено професійну підготовку працівників за участю міжнародних партнерів;

підготовлено пропозиції щодо імплементації законодавства ЄС у сфері фінансового контролю та протидії відмиванню коштів;

розширено міжнародне співробітництво, зокрема з інституціями ЄС, США та країнами G7.

Також пропозиції БЕБ враховано у звіті Європейської комісії щодо прогресу України в межах пакета розширення ЄС за 2025 рік.

У відомстві повідомляють про посилення антикорупційної політики. Зокрема:

розпочато реалізацію антикорупційної програми на 2025−2027 роки;

створено дисциплінарну комісію;

забезпечено роботу порталу викривачів;

проведено навчання з питань доброчесності.

Податковий ефект

У БЕБ також зазначають, що внаслідок ініційованих змін до законодавства податкові надходження від рентної плати за три квартали 2025 року зросли до 533,3 млн грн. Це на 280 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

