Базу Медведчука на Трухановому острові повернули у власність столиці — ЗМІ Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

Завдяки прокуратурі право власності на нерухомість на Трухановому острові, яка, за даними ЗМІ, використовувалась як тренувальна база для охоронців Віктора Медведчука, зареєстровано за Київрадою.

Про це повідомляє Пресслужба Київської міської прокуратури.

Київською міською прокуратурою встановлено, що на земельній ділянці комунальної форми власності площею 1,1 га на Трухановому острові у місті Києві знаходиться самочинно збудоване нерухоме майно площею майже 500 кв. м, яке використовувалося комерційною приватною структурою.

При цьому прокурорами встановлено, що земельна ділянка відноситься до земель водного фонду, у законному порядку Київською міською радою нікому не відводилась, документи, які надають право виконувати там будівельні роботи не видавались та не реєструвались.

У звʼязку з цим прокуратура звернулась до Господарського суду з позовом про визнання права власності за Київською міською радою на вказану самочинно збудовану нерухомість. Цей позов прокуратури наприкінці 2023 року задоволено Господарським судом міста Києва.

Наразі судове рішення реально виконано — зареєстровано за Київською міською радою право власності на спірне нерухоме майно, яке відтепер буде використовуватись для задоволення потреб громади столиці.

borgexpert За матеріалами:

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