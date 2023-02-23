Базова інфляція в Європі досягла рекордного рівня - Bloomberg — Finance.ua

Базова інфляція в Європі досягла рекордного рівня - Bloomberg Сьогодні 19:15 — Валюта

Єврозона в січні 2023 року зафіксувала рекордний рівень базової інфляції.

Як повідомляє Bloomberg , темпи зростання базових цін досягли 5,3%, що перевищує попередню оцінку в 5,2%.

Загальний показник інфляції, який включає в себе ціни на продукти харчування та електроенергію, також виріс на 0,1 процентного пункту до 8,6% після того, як показник в Німеччині виявився вище попередньої оцінки агентства.

Як йдеться в матеріалі, такі результати базової інфляції ще більше будуть спонукати ЄЦБ до подальшого посилення монетарної політики в рамках утримання фундаментального цінового тиску навіть тоді, коли загальний показник вирівнюється.

Чиновники ЄЦБ мають намір підвищити депозитну ставку до 3% з 2,5%. Ринки посилили свої очікування щодо посилення монетарної політики, і зараз прогнозують пік циклу зміни ставок ЄЦБ на рівні близько 3,75%.

УНІАН За матеріалами:

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