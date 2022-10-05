Байден заборонив міняти на долари спецправа запозичення рф і білорусі — Finance.ua
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Байден заборонив міняти на долари спецправа запозичення рф і білорусі

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Президент США Джо Байден підписав закон, яким заборонив американському Мінфіну обмін доларів на спеціальні права запозичення (SDR) для росії та білорусі.
Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.
«У понеділок, 4 жовтня 2022 року, президент підписав закон, який забороняє міністру фінансів брати участь в операціях, пов’язаних з обміном спеціальних прав запозичення, якими володіє Росія чи Білорусь», — йдеться у повідомленні.
SDR — спеціальні права запозичення, якими здійснює розрахунки Міжнародний валютний фонд (МВФ).
Законопроєкт про заборону обміну спецправами запозичення Конгрес схвалив у травні. Крім заборони обміну, закон зобов’язує главу Мінфіну сприяти, щоб інші країни відмовлялися від конвертації SDR у валюту. Чинність закону розрахована на п’ять років.
При цьому чинність закону може припинитися достроково. Для цього потрібно, щоб президент США підтвердив Конгресу, що Росія та Білорусь перестали вести діяльність, спрямовану проти суверенітету та цілісності України.
Спецправа запозичення входять до складу міжнародних резервів росії. За даними російського Центробанку на 16 вересня, резерви становили $557,7 млрд.
23 серпня 2021 року набуло чинності рішення МВФ про розподіл 456 млрд SDR (еквівалент $650 млрд) між країнами-членами пропорційно їхнім квотам у фонді. росія тоді отримала 2,71% SDR на суму $18 млрд.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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