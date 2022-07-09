Байден погодив новий пакет допомоги для України на $400 млн — Finance.ua
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Байден погодив новий пакет допомоги для України на $400 млн

Казна та Політика
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Байден погодив новий пакет допомоги для України на $400 млн
Байден погодив новий пакет допомоги для України на $400 млн
Президент Сполучених Штатів підписав наказ про виділення нового пакету допомоги для України на 400 мільйонів доларів.
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
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У документі йдеться, що Байден делегує повноваження Державному секретарю про передачу допомоги на 400 мільйонів доларів США для України «на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту і підготовку».
Раніше повідомлялося, що Байден найближчим часом оголосить про новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 400 млн доларів, у якому передбачені ще чотири системи реактивного залпового вогню HIMARS.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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