Байден погодив новий пакет допомоги для України на $400 млн — Finance.ua

Байден погодив новий пакет допомоги для України на $400 млн Вчора 10:15 — Казна та Політика

Байден погодив новий пакет допомоги для України на $400 млн

Президент Сполучених Штатів підписав наказ про виділення нового пакету допомоги для України на 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

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У документі йдеться, що Байден делегує повноваження Державному секретарю про передачу допомоги на 400 мільйонів доларів США для України «на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту і підготовку».

Раніше повідомлялося, що Байден найближчим часом оголосить про новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 400 млн доларів, у якому передбачені ще чотири системи реактивного залпового вогню HIMARS.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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