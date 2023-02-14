Байден планує заборонити частину американських інвестицій в Китай — Finance.ua
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Байден планує заборонити частину американських інвестицій в Китай

Світ
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Байден планує заборонити частину американських інвестицій в Китай
Байден планує заборонити частину американських інвестицій в Китай
Адміністрація американського президента Джо Байдена планує повністю заборонити інвестиції в деякі китайські технологічні компанії та посилити контроль над іншими. Це частина його плану щодо придушення мільярдів американських доларів, вкладених у важливі сектори Китаю.
Про це пише Reuters.
Очікується, що заборона стосуватиметься деяких інвестицій, пов'язаних із виробництвом чипів, повідомили два джерела.
США вже наклали у жовтні обмеження на експорт в Китай американських чипів штучного інтелекту (АІ), інструментів для виробництва мікросхем та суперкомп'ютерів серед інших технологій.
План буде викладено в указі, який Білий дім, як очікується, оприлюднить у найближчі місяці. Антикитайські яструби у Вашингтоні звинувачують американських інвесторів у передачі великих коштів та цінних ноу-хау китайським технологічним компаніям, що сприятиме розвитку військового потенціалу Пекіна.
Відносини США з Китаєм зіпсувалися після того, як один з китайських аеростатів спостереження був помічений над Сполученими Штатами. Кулю збили над океаном, а характер виловлених уламків вказує на те, що куля призначалася для шпигунських цілей.
В самому Китаї це заперечують і наполягають, що аеростат мав на меті відстежувати погодні умови і “трохи” збився з курсу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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