Батьки зможуть одночасно йти у відпустку для догляду за дитиною – Комітет підтримав законопроєкт — Finance.ua

Батьки зможуть одночасно йти у відпустку для догляду за дитиною – Комітет підтримав законопроєкт Сьогодні 12:15 — Особисті фінанси

Батьки зможуть одночасно йти у відпустку для догляду за дитиною – Комітет підтримав законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт № 9018 авторства групи депутатів з опозиції та колишнього «слуги народу» Олександра Юрченка про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері соціальних відпусток, яким пропонується надати однакові права батькам на перебування у відпустці по догляду за дитиною.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 18 закону про відпустки та встановити, що за бажанням матері, батька дитини надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Така відпустка може бути використана батьками одночасно, при цьому з загального трирічного строку, тривалість одночасного перебування у відпустці обох батьків не може бути більшою 4 місяців.

Передбачається, що батьки дитини повинні повідомити власника або уповноважений ним орган про початок та дострокове припинення такої відпустки не пізніше як за 14 календарних днів до дня її початку чи дострокового припинення.

Чинна норма закону про відпустки передбачає надання відпустки по догляду за дитиною одному з батьків.

Законопроєктом також пропонується встановити, що якщо дитина потребує домашнього догляду, матері, батьку дитини в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, зазначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною восьмирічного віку.

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