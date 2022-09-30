Банки видали аграріям кредитів на 62,5 млрд гривень, - Мінагрополітики — Finance.ua
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Банки видали аграріям кредитів на 62,5 млрд гривень, - Мінагрополітики

Кредит&Депозит
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З початку 2022 року у межах програми «Доступні кредити 5—7—9» 33 626 сільгоспвиробників залучили кредитів на суму 62,509 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.
Зазначається, що з 1 червня по сьогодні українські банки виділили аграріям кредитів на суму 23,958 млрд гривень.
Лідери за обсягами кредитування за цей період:
  • Київська (8,926 млрд гривень),
  • Вінницька (6,749 млрд гривень),
  • Кіровоградська (6,119 млрд гривень),
  • Дніпропетровська (4,111 млрд гривень),
  • Одеська (4,026 млрд гривень)
  • та Львівська (3,556 млрд гривень) області.
Найбільші обсяги кредитів за цей час надали:
Райффайзен Банк (13,555 млрд гривень),
Приватбанк (13 млрд гривень),
Ощадбанк (10,44 млрд гривень),
Укргазбанк (6,597 млрд гривень),
Креді Агріколь Банк (5,448 млрд гривень), банк «ПУМБ» (4,374 млрд гривень).
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
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За матеріалами:
Українські Новини
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