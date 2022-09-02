Банки видали аграріям кредитів на 56,7 млрд гривень, — Мінагрополітики — Finance.ua

Банки видали аграріям кредитів на 56,7 млрд гривень, — Мінагрополітики Вчора 21:33 — Кредит&Депозит

З 1 червня 12 314 аграріїв залучили 18 млрд 171 млн грн кредитів.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Лідерами за обсягами кредитування за цей період є Київська (2 млрд 862 млн грн), Вінницька (2 млрд 840 млн грн), Чернігівська (1 млрд 670 млн грн), Хмельницька (1 млрд 207 млн грн), Кіровоградська (1 млрд 116 млн грн), Сумська (1 млрд 102 млн грн) області.

Найбільші обсяги кредитів за цей час надали: «Ощадбанк» (4 млрд 814 млн грн), «Райффайзен Банк» (3 млрд 921 млн грн), «Креді Агріколь банк» (3 млрд 375 млн грн), « ПриватБанк » (2 млрд 278 млн грн), «ПУМБ» (1 млрд 291 млн грн), «Укргазбанк» (1 млрд 56 млн грн).

У цілому за 2022-й рік станом на сьогодні вже 30 396 с/г товаровиробників залучили кредитів на суму 56 млрд 722 млн грн. З них під посівну кампанію до 1 червня — на суму 38 млрд 551 млн грн.

Загалом за програмою портфельних гарантій 80 % видано кредитів на суму в 25 млрд 596 млн грн.

Аграрії залучають кредити в розмірі від 100 тис. до 90 млн грн у межах програми «Доступні кредити 5-7-9». Відсотки становлять від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Банки йдуть на суттєве спрощення умов отримання кредитів для аграріїв: це стосується пакета документів та різноманітних бюрократичних процедур, подекуди скасовують необхідність нотаріального завірення договорів застави. Працює ринок кредитування під заставу земельної ділянки.

Нагадаємо, Уряд затвердив порядок використання 1,5 млрд грн на підтримку малих і середніх фермерів та сільгоспвиробників.

Агровиробники зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів на онлайн-платформі Державний аграрний реєстр.

Крім того, Постановою КМУ № 916 від 29 липня 2022 року пролонговано з 6 місяців до 12 місяців кредити за ставкою 0 % річних, які надавалися під посівну кампанію.

Перелік банків-кредиторів:

АТ КБ «ПриватБанк»

АТ АБ «Укргазбанк»

АТ «Ощадбанк»

АТ «Укрексімбанк»

АТ «ПУМБ»

АТ «Прокредит Банк»

АТ «Райффайзен Банк»

АТ «ОТП Банк»

АТ «ТАСКОМБАНК»

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

АТ «Кредобанк»

АТ «БАНК АЛЬЯНС»

ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»

АТ АКБ «Львів»

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

АТ «МТБ БАНК»

АТ «МІБ»

ПАТ «Кредитвест банк»

АТ «Полтава-Банк»

АТ «Банк «ГРАНТ»

АТ «Банк «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

АТ «МетаБанк»

АТ «ПРАВЕКС БАНК»

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

АТ «А-БАНК»

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.