Банки видали аграріям кредитів на 24 млрд гривень — Finance.ua

Банки видали аграріям кредитів на 24 млрд гривень

Банки станом на 11 травня видали аграріям кредитів на суму 24,177 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Станом на 11 травня аграрії отримали кредити для проведення посівної кампанії на суму 24,177 млрд гривень. Основну частину традиційно залучено за програмою портфельних гарантій 80% — це 16,46 млрд гривень. Таким чином, лише за останній тиждень банки видали 4,4 млрд гривень новим 2070 агропозичальникам», — йдеться у ньому.

Таким чином, за повідомленням, за добу видається близько 900 млн гривень кредитів для підтримки власників вітчизняних агропідприємств.

«Понад 1 млрд гривень кредитних коштів на сьогодні залучили аграрії восьми регіонів: Кіровоградська область (3,385 млрд гривень), Вінницька (2,478 млрд гривень), Київська (2,321 млрд гривень), Одеська (2,03 млрд гривень), Дніпропетровська (1,937 млрд гривень), Полтавська (1,619 млрд гривень), Волинська (1,518 млрд гривень), Львівська (1,308 млрд гривень)», — йдеться у повідомленні.

При цьому Приватбанк видав агрокредитів на 6,8 млрд гривень, Державний Ощадний банк — на 3,9 млрд гривень, Райффайзен Банк — на 3,8 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

Аграрії отримують кредити у межах програми державних гарантій під заставу 20% від суми кредитних коштів.

Українська зернова асоціація (УЗА) прогнозує, що Україна може отримати новий урожай зернових та олійних на рівні 63 млн тонн.

Аграрії зібрали у 2021 році 106 млн тонн зернових, зернобобових та олійних культур, що є найбільшим показником за всю історію незалежної України.

Зернових та зернобобових було зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур — 22,6 млн тонн.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.