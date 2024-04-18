Банки впорались з наслідками ракетних ударів навесні - експерт — Finance.ua

Банки впорались з наслідками ракетних ударів навесні - експерт Сьогодні 21:25 — Фондовий ринок

Банки впорались з наслідками ракетних ударів навесні - експерт

Банківська система виявилася досить підготовленою, витримавши березневі та квітневі ракетні атаки по українських об'єктах енергетичної інфраструктури, хоча певні труднощі в роботі відділень спостерігалися в містах, які зазнали найбільших уражень.

Про це Укрінформу повідомили у «Глобус Банку».

«Звісно, що прорахувати підступні дії геть непередбачуваного ворога досить складно. Проте для прийнятної роботи банківських відділень найпростіше, що можна зробити, — це банально оснастити їх генераторами оптимальної потужності. З жовтня 2022 року по квітень 2023 року Україна вже пережила „півріччя генераторів“, й отриманий досвід довів, що навіть у складних обставинах робота банківських відділень майже не змінилася (за винятком тих міст, де після березневих і квітневих атак спостерігаються тимчасові обмеження та погодинні відключення світла)», — підкреслив голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов.

Він додав, що робота банківських відділень зупиниться лише в найгіршому і найскладнішому випадку — коли воєнна загроза стане непоборною та виникне потреба в евакуації громадян.

За його словами, проблеми з енергопостачанням, спричинені ракетним терором, варто сприймати як тимчасові, адже, по-перше, понад 2/3 всіх банківських відділень приєднані до системи Power Banking, що передбачає безперебійне енергоживлення, безперешкодний доступ до мережі Інтернет, здійснення необхідних банківських операцій, посилений кіберзахист від хакерського втручання, загальне безпечне перебування громадян у відділенні тощо.

По-друге, на випадок можливих перебоїв мобільних операторів у банківських застосунках впроваджено цифровий підпис клієнта, який не потребуватиме отримання додаткового смс-підтвердження для списання коштів. Крім того, розширено перелік каналів для сповіщення клієнтів — це насамперед використання месенджерів, до яких прив’язані мобільні номери клієнтів.

По-третє, наразі більшість банківських операцій можна здійснювати дистанційно — через банківські застосунки: від найпростіших переказів до оформлення розтермінування, відкриття депозиту, банківської картки, перерахунку коштів на картки закордонних банків з мінімальною комісією, отримання кредиту тощо.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.