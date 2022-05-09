Банки скоротили мережу відділень на 171 до 6514 відділень в 1-му кварталі — Finance.ua

Банки скоротили мережу відділень на 171 до 6514 відділень в 1-му кварталі

Вчора 16:32 — Казна та Політика

У січні-березні 2022 року кількість банківських відділень скоротилася на 171 одиницю до 6514 відділень.

Про це свідчать статистичні дані Національного банку України.

Значне скорочення регіональної мережі серед чинних банків відбулося у Ощадбанку — на 96 відділень, МТБ Банку та банку «Південний» — на 8 відділень у кожного, Креді Агріколь Банку — 7 відділень.

Найбільший приріст за кількістю відділень показали: Райффайзен Банк — 23 відділення, ПУМБ — 15 відділень, Акордбанк — 5 відділень.

Найбільшу регіональну мережу в Україні мають: Ощадбанк — 1 506 відділень, Приватбанк — 1 491, «Райффайзен Банк» — 415, ПУМБ та Укргазбанк — по 263, УкрСиббанк — 250 відділень та А-Банк — 237 відділень.

Станом на 1 січня 2020 року кількість відділень банків становила 8 002 одиниці, на 1 квітня — 7 884 відділення, на 1 липня — 7 580 відділень, на 1 жовтня — 7 329, на 1 січня 2021 року — 7 134 відділення, на 1 квітня 2021 — 7073, на 1 липня — 6895 відділень, на 1 жовтня — 6763 відділення, на 1 січня 2022 року — 6685 відділень, на 1 квітня 2022 року — 6514 відділень.

Таким чином, у 2021 році кількість відділень банків скоротилася з 7134 до 6685 відділень.

У 2020 році кількість відділень банків скоротилася з 8002 до 7134.

У 2019 році кількість відділень банків скоротилася на 507 з 8509 відділень.

У 2018 році кількість відділень банків скоротилася на 980 підрозділів до 8509.

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