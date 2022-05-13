Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит — Finance.ua
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Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

Вчора 10:00Кредит&Депозит
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Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в квітні 2022 року в національній валюті становили 26,5% річних. Це вище, ніж у березні (20,6%), проте значно нижче, ніж наприкінці минулого року (32,0%).
Про це свідчать дані Національного банку України.
При цьому нові кредити для населення в іноземній валюті в умовах воєнного стану не видаються.
Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит
Ставки за гривневими кредитами для підприємств за місяць зросли з 13,2% до 13,8% річних, за валютними зросли з 3,6% до 4,3% річних.
Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит
Кредитний портфель банків скоротився на 0,1% до — 1 046 млрд гривень, в т.ч. населення скоротився на 2,2% до 245 млрд гривень, підприємств виріс на 0,6% до 744 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, з початком війни банки України припинили іпотечне та автокредитування населення. Кредити видаються тільки на поточні потреби;
  • частка непрацюючих кредитів станом на 1 квітня збільшилася до 27,1% проти 26,6% на 1 березня;
  • ставки за строковими депозитами у гривні у квітні знизилися на 0,9 процентного пункту — з 7,8% до 6,9% річних, що є рекордно низьким рівнем за всю історію України.
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За матеріалами: Finance.ua
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