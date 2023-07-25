Банки п’яти країн відмовляються працювати з російською платіжною системою «Юністрім» — Finance.ua
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Банки п’яти країн відмовляються працювати з російською платіжною системою «Юністрім»

Фондовий ринок
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З російською платіжною системою «Юністрім» припинили працювати банки у Вірменії, Узбекистані, Таджикистані, Грузії та Казахстані.
Як повідомляють РосЗМІ, у Вірменії з платіжною системою агресора не співпрацюють «Ардшинбанк» і «Конверс банк». «Евокабан» і «Армекономбанк» ввели обмеження на роботу з «Юністрімом».
В Узбекистані співпрацю з платіжною системою агресора призупинили найбільший «Народний банк» і «Іпотека банк». У Казахстані - «Казпочта», в Грузії - TBC bank і Bank of Georgia, в Таджикистані - «Орієнбанк» та «Хумо».

Санкції проти «Юністрім»

20 липня «Юністрім» потрапив під санкції США. Її послугами часто користувалися трудові мігранти, які переводили зароблені в росії гроші своїм сім'ям в країни колишнього СРСР. У 2022 році систему стали використовувати росіяни, які намагаються обійти санкції.

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За матеріалами:
УНІАН
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