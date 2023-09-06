Банки минулого тижня видали доступних кредитів на 2,6 мільярда — Finance.ua

Банки минулого тижня видали доступних кредитів на 2,6 мільярда Сьогодні 15:45 — Кредит&Депозит

Із моменту старту програми «Доступні кредити 5−7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків кредити на 229,5 млрд грн, із них за останній тиждень — на 2,6 млрд грн.

«За минулий тиждень у межах програми видано 289 пільгових кредитів на загальну суму 2,6 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 111 кредитних договорів на суму 0,63 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

З моменту старту державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 71 013 кредитів на загальну суму 229,5 млрд грн, з яких 48 113 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 101,01 млрд гривень (станом на 04.09.2023 р.).

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