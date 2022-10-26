Банкрутство фізособи: як відбувається процедура і які наслідки — Finance.ua

Банкрутство фізособи: як відбувається процедура і які наслідки Вчора 17:04 — Особисті фінанси

Банкрутство фізособи: як відбувається процедура і які наслідки

В Україні вже три роки фізичних осіб можна офіційно визнавати банкрутами. Однак, попри значні обсяги простроченої заборгованості, лише 978 українців ініціювали процедуру свого банкрутства. Про це йдеться у матераілі The page

Банкрутство звичайних фізосіб (не підприємців) стало можливим з 21 жовтня 2019 року. Тоді набув чинності Кодекс з процедур банкрутства. Книга четверта кодексу вкотре присвячена банкрутству фізосіб.

Згідно з визначенням, боржником є юрособа або фізособа, нездатна виконати свої грошові зобов’язання, термін виконання яких настав.

Хто може подавати заяву про банкрутство

Ініціювати банкрутство може лише сам боржник.

Підставою для відкриття господарським судом провадження про неплатоспроможність фізичної особи є хоча б одна з таких умов:

розмір простроченої заборгованості становить не менше ніж 30 розмірів мінімальної зарплати (зараз це 201 тис. грн);

боржник не погашає борги у розмірі понад 50% щомісячних платежів протягом двох місяців щодо кожного із фінансових зобов’язань;

у виконавчому провадженні винесено постанову про відсутність у фізичної особи майна, на яку може бути звернено стягнення;

існують інші обставини, що підтверджують ризик настання неплатоспроможності боржника.

Людина може мати кілька підстав для банкрутства одночасно. У такому разі шанси на відкриття виробництва зростають.

Які борги можна списати в рамках банкрутства фізосіб

Процедура банкрутства фізичної особи передбачає списання будь-яких боргів, що виникли на підставі договору. Це:

банківські кредити;

кредити у небанківських фінансових установах (МФО);

всілякі позики;

заборгованості з комунальних послуг;

різні штрафи;

податкова заборгованість;

заборгованості за будь-якими договорами та угодами цивільно-правового характеру.

Після завершення процедури банкрутства фізична особа звільняється від боргів (вимог кредиторів). Проте визнання банкрутом не звільняє від таких боргів:

за відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров’я або смертю фізичної особи;

щодо сплати аліментів;

нерозривно пов’язані з особистістю фізичної особи.

Наслідки визнання фізособи банкрутом

Якщо людина визнана банкрутом, то на неї накладаються такі обмеження:

неможливість протягом 5 років відкриття нового провадження про банкрутство, якщо тільки борги у попередній справі про банкрутство не були погашені;

обов’язок протягом 5 років під час укладання договорів позики, кредитних договорів, договору поруки або договору застави письмово повідомляти іншу сторону про факт своєї неплатоспроможності;

протягом 3 років неможливість вважатися особою, яка має бездоганну ділову репутацію (що потрібне при доборі на окремі посади).

Однак, це ще не все. На 120 днів від початку провадження до оголошення банкрутом або закриттям справи на фізособу теж накладається ряд обмежень: бути поручителем; укладати договір позики чи довічного утримання, переведення боргу; продавати майно, якщо його вартість перевищує 10 мінзарплат. Крім того, суд може накласти й інші обмеження, наприклад заборонити виїзд за кордон, накласти арешт на майно, заборонити укладати договори.

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