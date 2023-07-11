Банківська система має стати джерелом для фінансування потреб економіки — НБУ — Finance.ua
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Банківська система має стати джерелом для фінансування потреб економіки — НБУ

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Банківська система має стати джерелом для фінансування потреб економіки — НБУ
Банківська система має стати джерелом для фінансування потреб економіки — НБУ
Банківська система має стати джерелом для фінансування потреб економіки і містком для залучення приватного капіталу в країну.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Національного банку Андрій Пишний, за підсумками зустрічі з колегами з Європейської комісії на чолі з Гертом Яном Коопманом, генеральним директором з питань сусідства та переговорів щодо розширення (DG NEAR), та Представництва ЄС в Україні.
«Ми бачимо, як наша робота додає оптимізму банківському сектору, який, серед іншого, уже демонструє інтерес до відновлення кредитування. Саме банківська система має стати і джерелом для фінансування потреб економіки, і, сподіваюся, містком для залучення приватного капіталу в країну», — сказав Пишний.
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Він зазначив, що стосовно створення умов для припливу інвестицій маємо окреме завдання — наразі з урядом та експертами міжнародних фінансових організацій працюємо над розробкою операційної моделі страхування військово-політичних ризиків.
Зазначається, що тема роботи НБУ над посиленням санкцій проти рф також прозвучала під час зустрічі. Для центробанків — це новий напрям, але для НБУ — тепер невід'ємний.

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«Ми маємо чіткі цілі - добитися, щоб міжнародні фінансові установи залишили ринок рф, щоб жодні спроби росії обійти санкції чи налагодити альтернативні фінансові альянси — от як з Іраном, не мали успіху. Окреме питання — застосування персональних санкцій ЄС проти високопосадовців фінансового сектору росії, зокрема голови російського цб. Моє прохання до колег — приділити цьому увагу», — зауважив Пишний.
Стабільність фінансової системи — один із найважливіших показників будь-якої держави. За рік війни українським банкам і фінансовим компаніям вдалося втримати фінансовий фронт. Та зараз країна потребує відновлення, а економіка та бізнес не можуть повноцінно функціонувати без якісного кредитного палива. Що ж відбувається на ринку кредитування? Які тенденції там панують і до чого готуватися бізнесу та громадянам? Про все це ви дізнаєтеся на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особливій події, що об'єднає ключових представників фінансової спільноти України.

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За матеріалами:
Finance.ua
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