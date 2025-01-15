Банк заблокував рахунок: що робити в такому випадку — Finance.ua

Банк заблокував рахунок: що робити в такому випадку Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Банк заблокував рахунок: що робити в такому випадку

Коли клієнт банку активно користується рахунком, робить безліч переказів або активно поповнює його на різні суми… У разі, коли через рахунок проходять великі суми грошей чи надходить безліч дрібних платежів, треба бути готовим до того, що рано чи пізно банк може заблокувати рахунок.

При цьому клієнта попросять відповісти на низку специфічних запитань: пояснити походження сум, зарахованих на рахунок, пояснити характер і доцільність фінансових операцій тощо.

Finance.ua у статті розповідає про те, що ж може стати приводом для блокування рахунку, що повинен знати клієнт і як діяти, щоб цього уникнути?

Причини блокування рахунків

Можна виділити три основні підстави для блокування банківських рахунків:

1. Борги та невиконані зобов’язання — наявність несплачених боргів перед банком та іншими кредиторами, таких як непогашені — наявність несплачених боргів перед банком та іншими кредиторами, таких як непогашені кредити , невиплачені аліменти на утримання дітей чи неоплачені штрафи.

В такому випадку банк має право заарештувати кошти на рахунках для стягнення заборгованості на підставі документа від виконавчої служби.

2. Вимога правоохоронних органів. Ухвалою в рамках кримінальної справи банк зобов’язаний заблокувати рахунок клієнта в ході досудового розслідування. Наприклад, якщо клієнт підозрюється у шахрайстві чи крадіжці.

3. Сумнівні фінансові операції. Банк може заблокувати рахунок, якщо виявить транзакції, що викликають підозру в можливому відмиванні грошей, фінансуванні тероризму або іншої протизаконної діяльності, пов’язаної з рухом грошей.

Ці підстави для блокування рахунків передбачені чинним законодавством, і банківські установи зобов’язані їх дотримуватись.

Що робити

Як тільки стало відомо, що рахунок заблоковано, насамперед клієнт має з’ясувати в банку причину блокування. Співробітники банку зобов’язані повідомити, чому заблоковані клієнтські кошти.

У разі, якщо причиною блокування рахунку стала постанова виконавчої служби, та рахунок заблокований через несплату аліментів чи штрафів, є сенс оперативно сплатити всі борги, після чого надати до виконавчої служби докази (платіжні доручення чи меморіальні ордери, взяті в банку). Після цього рахунок буде розблоковано.

Якщо блокування рахунку відбулося на вимогу правоохоронних органів у рамках розслідування кримінальної справи, єдине, що може зробити клієнт, — всіляко сприяти правоохоронним органам. В такому випадку на швидке розблокування сподіватися не варто.

Найпоширеніший випадок — блокування рахунку на вимогу служби фінансового моніторингу. Найчастіше банк блокує кошти клієнта, керуючись власним внутрішнім положенням щодо здійснення фінансового моніторингу операцій.

У цьому випадку клієнту буде запропоновано надати фінансові документи, що підтверджують походження коштів та пояснюють мету проведення тих чи інших операцій за рахунком.

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