Банк Японії підвищив ставку до найвищого рівня за 17 років — Finance.ua
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Банк Японії підвищив ставку до найвищого рівня за 17 років

Світ
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Банк Японії підвищив ставку до найвищого рівня за 17 років
Банк Японії підвищив ставку до найвищого рівня за 17 років, theconversation.com
Банк Японії підвищив відсоткові ставки до найвищого рівня з часів світової фінансової кризи 2008 року.
Про це повідомляє Reuters.
У японському регуляторі запевняють, що цим самим наголошують на своїй впевненості в тому, що зростання заробітної плати дозволить утримувати інфляцію на стабільному рівні близько цільового показника в 2%.
На дводенному засіданні, яке завершилося 24 січня, Банк Японії підвищив короткострокову відсоткову ставку з 0,25% до 0,5% — такого рівня Японія не бачила 17 років. Рішення було прийнято вісьмома голосами проти одного, один утримався. Це перше підвищення ставки з липня 2024 року.
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Нагадаємо, правління Національного банку України 23 січня 2025 року ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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