Банк Японії підвищив ставку до найвищого рівня за 17 років — Finance.ua

Банк Японії підвищив ставку до найвищого рівня за 17 років Сьогодні 20:45 — Світ

Банк Японії підвищив ставку до найвищого рівня за 17 років, theconversation.com

Банк Японії підвищив відсоткові ставки до найвищого рівня з часів світової фінансової кризи 2008 року.

Про це повідомляє Reuters.

У японському регуляторі запевняють, що цим самим наголошують на своїй впевненості в тому, що зростання заробітної плати дозволить утримувати інфляцію на стабільному рівні близько цільового показника в 2%.

На дводенному засіданні, яке завершилося 24 січня, Банк Японії підвищив короткострокову відсоткову ставку з 0,25% до 0,5% — такого рівня Японія не бачила 17 років. Рішення було прийнято вісьмома голосами проти одного, один утримався. Це перше підвищення ставки з липня 2024 року.

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Рада директорів прогнозує, що базова споживча інфляція досягне 2,4% у 2025 фінансовому році, а потім знизиться до 2,0% у 2026 році. У попередньому прогнозі, зробленому у жовтні 2024 р., очікувалося, що інфляція досягне 1,9% у 2025 та 2026 фінансових роках.

Нагадаємо, правління Національного банку України 23 січня 2025 року ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.

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