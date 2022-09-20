B Австралії відкрили першу Bitcoin-ферму, що використовує сонячну енергію — Finance.ua

B Австралії відкрили першу Bitcoin-ферму, що використовує сонячну енергію Вчора 04:29 — Фінтех і Картки

B Австралії відкрили першу Bitcoin-ферму, що використовує сонячну енергію

Сталеливарне місто Вайалла відкрило перший у Південній Австралії центр майнінгу Bitcoin, що працює на сонячних батареях.

Центр обробки даних потужністю 5 мегават, яким керує компанія Lumos Digital Mining, буде використовуватися для видобутку Bitcoin — енергозалежної криптовалюти, що вимагає від комп’ютерів розв’язання складних математичних задач за фінансову винагороду.

За словами державного міністра торгівлі та інвестицій Ніка Чемпіона, той факт, що станція може працювати на сонячній енергії, свідчить про те, що виробництво Bitcoin може бути більш екологічно чистим.

«Це важливо для зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу при використанні блокчейну, який є дуже енергоємною галуззю. Я думаю, що це початок нової економіки тут, в Вайаллі». — сказав він.

Чиновник висловив сподівання, що з’явиться більше об’єктів для видобутку криптовалют з використанням відновлюваних джерел енергії.

Анджело Конділас з Lumos Digital Mining заявив, що завод може виробляти близько 100 біткоїнів на рік, в залежності від наявності електроенергії.

Однак, Конділас також зазначив, що компанія потенційно може продавати вироблену електроенергію іншим, хто хоче скористатися перевагами технології блокчейн.

cryptomisto За матеріалами:

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