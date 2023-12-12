АЗС знизили ціни на всі види пального — Finance.ua

АЗС знизили ціни на всі види пального Вчора 19:33 — Енергетика

У вівторок, 12 грудня, порівняно із понеділком, 11 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, бензин марки «Євро-95» та дизельне паливо марки «Євро» знизилися на 0,9−1,2% до 34,91 — 55,52 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 знизилися на 1,2% із 56,19 гривні за літр до 55,52 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 1,2% із 55,02 гривні за літр до 54,36 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 0,9% із 35,24 гривні за літр до 34,91 гривні за літр.

У понеділок, 11 грудня, порівняно із п’ятницею, 8 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 0,2% до 35,24 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 55,02 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на 56,19 гривні за літр.

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