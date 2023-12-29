АЗС знову знизили ціни на автогаз — Finance.ua

АЗС знову знизили ціни на автогаз
У п’ятницю, 29 грудня, порівняно із четвергом, 28 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 1,5% до 30,29 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 53,99 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на 54,32 гривні за літр.
- Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 54,32 гривні за літр.
- Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 53,99 гривні за літр.
- Середні ціни на газ знизилися на 1,5% із 30,75 гривні за літр до 30,29 гривні за літр.
У четвер, 28 грудня, порівняно із середою, 27 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 30,75 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 53,99 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на 54,32 гривні за літр.
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