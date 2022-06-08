Айфони перейдуть на USB-C – в ЄС схвалили єдиний стандарт зарядки для всіх гаджетів — Finance.ua

Айфони перейдуть на USB-C – в ЄС схвалили єдиний стандарт зарядки для всіх гаджетів

Вчора 23:43 — Фондовий ринок

В ЄС досягли угоди щодо законопроєкту, який зобов’яже виробників ставити у всіх смартфонах, планшетах, навушниках та інших пристроях однакові роз’єми, щоб користувачам було простіше.

Нові правила почнуть діяти з осені 2024 року, повідомляє Reuters.

Всі ЗМІ називають це ударом по Apple. Компанія активно виступала проти прийняття єдиного стандарту зарядного роз’єму. На їхню думку, запропоновані зміни перешкоджатимуть інноваціям на ринку електроніки та призведуть до надзвичайно великої кількості електронних відходів.

До речі, щодо ноутбуків, то їм дали більше часу — 40 місяців після набуття чинності нових правил. Те ж саме стосується стандартів швидкої зарядки, щоб користувачі могли заряджати свої пристрої з однаковою швидкістю за допомогою будь-якого сумісного адаптера живлення.

Передбачається, що нові зобов’язання допоможуть споживачам заощадити на покупках зарядок до 250 мільйонів євро на рік.

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