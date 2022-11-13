Автовиробник Geely повертається на український ринок з новим кросовером — Finance.ua

Автовиробник Geely повертається на український ринок з новим кросовером Сьогодні 02:58 — Технології&Авто

Виробник Geely відкриває нову мережу дилерів в Україні.

Про це повідомляє офіційний дистриб’ютор автомобілів Geely в Україні, ТОВ «ГРАНД АВТОМОТІВ» (входить до складу Корпорації «УкрАВТО»), передає MMR

Нові дилерські центри відповідають корпоративним стандартам бренду Geely.

«В новій дилерській мережі бренду GEELY в Україні ми використали переваги власної найбільшої мережі Корпорації „УкрАВТО“, в той же час запровадивши стандарти бренду GEELY, де пріоритетом є комфорт клієнта, забезпечення досвіду знайомства з перевагами Geely — як автомобілів, їх придбання та післяпродажного обслуговування», — каже генеральний директор ТОВ «ГРАНД АВТОМОТІВ» Андрій Залуцький.

Також власники автомобілів Geely попередніх років випуску знову отримають доступ до оригінальних запасних частин та можливість якісного обслуговування своїх автомобілів в офіційних сервісних центрах.

Нагадаємо, що на першому етапі бренд Geely в Україні буде представлений кросовером Atlas Pro, що виробляється на заводах Geely Automobile International Corporation в Китаї. Надходження автомобілів до автосалонів очікується незабаром.

Geely Atlas Pro буде доступний на нашому ринку з 1,5-літровим бензиновим двигуном, що працюватиме спільно з 6-швидкісним «автоматом» або семиступінчастою КПП з подвійним зчепленням.

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