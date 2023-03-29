Автостраховики значно прискорили врегулювання страхових подій — Finance.ua

Автостраховики значно прискорили врегулювання страхових подій Сьогодні 17:21 — Страхування

Страховики ОСЦПВ значно прискорили врегулювання страхових подій.

В 4 кварталі 2022 кількість укладених договорів ОСЦПВ склала майже 2 млн. шт., що на 13% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Сума страхових премій становила 2 млрд. грн., що на 6,2% більше показника за 2021 рік.

Страховики ОСЦПВ врегулювали понад 27 тис. вимог постраждалих в ДТП, за якими виплатили 757 млн. грн. відшкодування. Показник кількості врегульованих вимог скоротився на 40% а суми страхових виплат на 26% у порівнянні з 4 кварталом 2021.

СГ «ТАС» посідає перше місце за обсягом зібраних премій, а також за показником кількості врегульованих вимог постраждалих та сумою сплаченого відшкодування. Друга та третя позиція за цими показниками у НАСК «ОРАНТА» та СК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп».

Як зазначається, середній строк врегулювання страхових вимог за шкоду, заподіяну майну, в 4 кварталі 2022 р. склав 66 днів, що на 27 днів менше, ніж показник попереднього кварталу. В системі прямого врегулювання збитків (ПВЗ) середній строк врегулювання склав 33 дні. Частки вимог, врегульованих в термін до 60 днів та до 90 днів після дати ДТП, становить 63,2% та 78,5% відповідно.

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MMR За матеріалами:

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