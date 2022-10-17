Автомобілістам нагадали, коли міняти гуму на зимову — Finance.ua

Автомобілістам нагадали, коли міняти гуму на зимову Вчора 03:38 — Технології&Авто

Щоб не потрапити в халепу на дорозі, водіям потрібно знати, коли міняти літню гуму на зимову.

В Україні, на відміну від багатьох країн Європи, досі не встановлена обов’язкова дата зміни шин. Для переходу на зимову гуму водіям потрібно орієнтуватися на погодні умови.

Так, міняти шини потрібно тоді, коли температура повітря протягом декількох днів не буде перевищувати +5...+ 7 градусів.

До кінця жовтня таких холодних періодів не очікується. Тому заміну гуми можна відкласти на листопад. Міняти потрібно всі чотири шини відразу.

Згідно ст. 121 КУпАП і ПДР (п. 31.4.5), штраф можна отримати якщо:

висота протектора шини менше допустимої (1,6 мм для авто до 3,5 тонни, 1 мм для авто більше 3,5 тонни, 2 мм для автобусів, 0,8 мм для мотобайків);

на гумі є тріщини і пошкодження;

розмір, індекс навантаження і тип покришок не відповідають повній спорядженій масі автомобіля;

на одній осі автомобіля встановлені шини різної конструкції;

на окремих осях використовуються шини з шипами і без.

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