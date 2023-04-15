Автомобілі, які вимагають мінімальних витрат на ремонт та обслуговування — Finance.ua

Автомобілі, які вимагають мінімальних витрат на ремонт та обслуговування Вчора 21:01 — Технології&Авто

Витрати на техобслуговування зазвичай є однією з основних статей витрат, пов’язаних із утриманням автомобіля загалом. Журналісти американського видання Hot Cars назвали 9 марок, автівки яких вимагають мінімальних витрат на ремонт і технічне обслуговування.

Перші два рядки з кінця зайняли корейські Hyundai та Kia. Згідно з дослідженням, власники автомобілів Hyundai у США за 10 років витрачають на техобслуговування в середньому 8714 доларів.

У випадку з Kia ця сума менша — за ті ж 10 років вона становить 8442 долари.

Третім у списку виявився німецький Volkswagen. Власники цих машин у США за 10 років витрачають на їхній ремонт та обслуговування в середньому 8166 доларів. Найменших витрат, за підрахунками аналітиків, вимагають добре знайомі українцям моделі Golf, Jetta та Passat.

Четверте місце зайняли автомобілі Mini (8155 доларів), а ще менше витрачають на обслуговування власники Nissan та Mazda — 8088 доларів та 8035 доларів відповідно.

Найменших витрат на ремонт та ТО вимагають автомобілі Honda (7827 доларів), Mitsubishi (7787 доларів) та Toyota (5996 доларів).

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MMR За матеріалами:

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