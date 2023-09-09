Автомобілі Mini позбудуться механічних коробок передач — Finance.ua

Автомобілі Mini позбудуться механічних коробок передач
У майбутніх моделях автомобілів Mini не буде механічних трансмісії. Про це на автосалоні в Мюнхені, що проходить, виданню Top Gear заявила керівник марки Стефанія Вурст.
За її словами, рішення про припинення виробництва версій з МКПП було неминучим. У майбутньому марка має намір зосередитися на випуску електромобілів, проте Вурст не сказала, що виробник відмовиться від ДВЗ.
Зазначимо, в Мюнхені Mini представила одразу дві новинки: нове покоління класичного хетчбека Cooper, а також кросовер Countryman. Обидва автомобілі на момент дебюту мають виключно електричний привід.
Нагадаємо, що через особливості роботи електромоторів, їм не потрібно пристрою плавної передачі крутного моменту на колеса (зчеплення), а діапазон робочих обертів дозволяє обійтися редуктором з однією передачею.
Остання модель Mini з механічною коробкою була представлена в серпні - це версія John Cooper Works Bulldog Racing Edition. Це спортивний автомобіль із 2,0-літровим мотором потужністю 231 к.с. та 6-ступінчастою механічною коробкою передач.
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