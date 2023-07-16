Автомобілі Honda та Acura відкликають через можливу відмову гальм — Finance.ua

Автомобілі Honda та Acura відкликають через можливу відмову гальм Сьогодні 03:13 — Технології&Авто

Автомобілі Honda та Acura відкликають через можливу відмову гальм

Виробники Honda та Acura оголосили про відкликання кількох моделей через проблему з гальмами, яка може привезти до зниження їх ефективності або повної відмови. Сервісна акція торкнеться майже 125 тисяч машин.

Про це повідомляє Caranddriver

В рамках кампанії будуть відкликані Honda Civic (2020−2021), Honda Passport (2021−2023), Honda Pilot (2021−2022) та Honda Ridgeline (2020−2023), а також Acura MDX (2020).

Згідно з офіційною заявою, поданою до Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), проблема пов’язана з неправильним складанням кріплення кермової тяги, що з'єднує головний гальмівний циліндр і підсилювач гальм.

Як зазначається, при гальмуванні шпильки поперечної кермової тяги можуть зламатися, що призведе до відокремлення головного циліндра від підсилювача гальм. Ця виробнича проблема може призвести до послаблення гальм або їхнього повного виходу з ладу, що напевно призведе до аварії.

В Honda повідомили, що отримали дві претензії щодо гарантії, пов’язані з проблемою, але в компанії не отримали жодних повідомлень про будь-які аварії чи травми.

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