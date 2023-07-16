Автомобілі Honda та Acura відкликають через можливу відмову гальм — Finance.ua
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Автомобілі Honda та Acura відкликають через можливу відмову гальм

Технології&Авто
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Автомобілі Honda та Acura відкликають через можливу відмову гальм
Автомобілі Honda та Acura відкликають через можливу відмову гальм
Виробники Honda та Acura оголосили про відкликання кількох моделей через проблему з гальмами, яка може привезти до зниження їх ефективності або повної відмови. Сервісна акція торкнеться майже 125 тисяч машин.
Про це повідомляє Caranddriver.
В рамках кампанії будуть відкликані Honda Civic (2020−2021), Honda Passport (2021−2023), Honda Pilot (2021−2022) та Honda Ridgeline (2020−2023), а також Acura MDX (2020).
Згідно з офіційною заявою, поданою до Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), проблема пов’язана з неправильним складанням кріплення кермової тяги, що з'єднує головний гальмівний циліндр і підсилювач гальм.
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Як зазначається, при гальмуванні шпильки поперечної кермової тяги можуть зламатися, що призведе до відокремлення головного циліндра від підсилювача гальм. Ця виробнича проблема може призвести до послаблення гальм або їхнього повного виходу з ладу, що напевно призведе до аварії.
В Honda повідомили, що отримали дві претензії щодо гарантії, пов’язані з проблемою, але в компанії не отримали жодних повідомлень про будь-які аварії чи травми.
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За матеріалами:
mmr.ua
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