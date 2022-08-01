Автоконцерн Stellantis через побоювання санкцій закрив завод у Китаї — Finance.ua
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Автоконцерн Stellantis через побоювання санкцій закрив завод у Китаї

Фондовий ринок
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Автомобільна корпорація Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) відмовилась від спільного виробництва машин Jeep у Китаї через побоювання можливих санкцій у майбутньому.
Про це в інтерв’ю Bloomberg розповів головний виконавчий директор компанії Карлос Таварес.
Завод концерну пропрацював у Китаї 12 років, про його закриття було оголошено 18 липня.
За словами Тавареса, в останні роки компанія стикалася з великою кількістю випадків політичного втручання в роботу бізнесу на китайському ринку.
«Ми не хочемо опинитися жертвою взаємних санкцій, як це нещодавно сталося з іншими компаніями в інших частинах світу», — пояснив він.
У Stellantis раніше говорили, що створене у 2021 році спільне підприємство із китайською Guangzhou Automobile Group було збитковим.
Формальним приводом для припинення співпраці Stellantis назвав «відсутність прогресу» в останні роки.
За матеріалами:
Економічна Правда
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