Автогаз продовжує дешевшати, ціна впала на 2,5% до 31,82 гривні за літр — Finance.ua
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Автогаз продовжує дешевшати, ціна впала на 2,5% до 31,82 гривні за літр

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У вівторок, 19 липня, порівняно з понеділком 18 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 2,5% до 31,82 гривні/літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 51,49 гривні/літр на дизельне пальне марки «Євро» збереглися на рівні 56,30 гривні/літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, повідомляють Українські Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 51,49 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне пальне збереглися на рівні 56,30 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 2,5% із 32,65 грн/л до 31,82 грн/л.
Як повідомляли Українськi Новини, у понеділок, 18 липня, порівняно з п’ятницею, 15 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та дизельне пальне марки «Євро» знизилися на 1,2-1,7% до 32,65 −56 ,30 грн/літр, а на бензин марки Євро-95 збереглися на рівні 51,49 грн/літр.
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За матеріалами:
Українські Новини
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