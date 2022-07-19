Автогаз продовжує дешевшати, ціна впала на 2,5% до 31,82 гривні за літр — Finance.ua

Автогаз продовжує дешевшати, ціна впала на 2,5% до 31,82 гривні за літр Вчора 19:28 — Особисті фінанси

У вівторок, 19 липня, порівняно з понеділком 18 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 2,5% до 31,82 гривні/літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 51,49 гривні/літр на дизельне пальне марки «Євро» збереглися на рівні 56,30 гривні/літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, повідомляють Українські Новини.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 51,49 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне пальне збереглися на рівні 56,30 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 2,5% із 32,65 грн/л до 31,82 грн/л.

Як повідомляли Українськi Новини, у понеділок, 18 липня, порівняно з п’ятницею, 15 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та дизельне пальне марки «Євро» знизилися на 1,2-1,7% до 32,65 −56 ,30 грн/літр, а на бензин марки Євро-95 збереглися на рівні 51,49 грн/літр.

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