Автогаз почав дешевіти: актуальні ціни на українських автозаправних станціях — Finance.ua
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Автогаз почав дешевіти: актуальні ціни на українських автозаправних станціях

Вчора 19:30Енергетика
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Низка українських регіональних мереж АЗС за тиждень знизили вартість автогазу.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Найбільше здешевшав — на 3 грн/л — продукт у дніпропетровській мережі VostokGaz. Там зараз він коштує 42,99 грн/л.
На 1 грн/л — до 43 грн/л, 45,99 грн/л і 42 грн/л — знизили ціни «Укргазвидобування» (Харківський регіон), а також дніпропетровські мережі «Нефтек» і RLS відповідно.
Автогаз почав дешевіти: актуальні ціни на українських автозаправних станціях

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За матеріалами: УНІАН
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