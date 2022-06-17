Автогаз почав дешевіти: актуальні ціни на українських автозаправних станціях — Finance.ua

Автогаз почав дешевіти: актуальні ціни на українських автозаправних станціях

Вчора 19:30 — Енергетика

Низка українських регіональних мереж АЗС за тиждень знизили вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Найбільше здешевшав — на 3 грн/л — продукт у дніпропетровській мережі VostokGaz. Там зараз він коштує 42,99 грн/л.

На 1 грн/л — до 43 грн/л, 45,99 грн/л і 42 грн/л — знизили ціни «Укргазвидобування» (Харківський регіон), а також дніпропетровські мережі «Нефтек» і RLS відповідно.

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