Австрія раптово скасувала безпересадковий вагон з України до Відня — Finance.ua

Австрія раптово скасувала безпересадковий вагон з України до Відня Сьогодні 18:13 — Фондовий ринок

Рух безпересадкового вагону № 430 Чоп — Відень — Чоп скасовано до початку липня, повідомляє « Укрзалізниця ».

«Колеги з австрійських залізниць повідомляють про термінове скасування з 20 червня безпересадкового вагону № 430 Чоп — Відень — Чоп для проведення технічого обслуговування рухомого складу. Відтак, відновлення руху заплановане з 4 липня на маршруті Відень — Чоп та з 5 липня у зворотному напрямку», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незважаючи на це, пасажири, які купили квитки до 4 та 5 липня, зможуть дістатись необхідних станцій без змін у часі прибуття та відправлення, зробивши додаткову пересадку на станції Захонь в Угорщині.

«Прибувши у Чоп, сідайте на поїзд Чоп — Захонь (відправлення о 03:28). Через 18 хвилин ви прибудете на ст. Захонь, де потрібно пересісти на поїзд № 140 „Хортобадь“ Захонь (відправлення 04:05) — Відень (прибуття 11:21). У зворотному напрямку відправлення з Відня о 16:42 поїздом № 149 „Хортобадь“ Відень — Захонь (прибуття о 00:06), пересадка на поїзд Захонь (відправлення о 01:10) — Чоп (прибуття о 02:28)», — йдеться у повідомленні.

Безпересадковий маршрут до Відня — що відомо

«Укрзалізниця» з 24 квітня запустила новий безпересадковий вагон міжнародного сполучення Відень — Чоп — Відень. Вартість квитків становить 1730 грн.

8 травня через пошкодження рейок потяга та пошкодженння внаслідок аварії залізниці в Угорщині повідомлялося про затримки руху безпересадкових вагонів Відень — Київ. 18 травня пошкоджену ділянку залізниці відновили та потяги повернулися до звичних маршрутів.

УНІАН За матеріалами:

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