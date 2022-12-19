Австрія перерахує 5 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України — Finance.ua

Австрія перерахує 5 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України Сьогодні 09:35 — Казна та Політика

В рамках робочого візиту української делегації до Відня заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков провів зустріч з Віце-канцлером — Федеральним міністром Вернером Коглером.

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію в енергетичному секторі України та важливість надання оперативної допомоги енергетичним компаніям для проведення ремонтних робіт. У ході зустрічі Вернер Коглер повідомив, що Австрія виділяє 5 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України, який створений Міненерго при Секретаріаті Енергетичного співтовариства з метою акумулювання коштів донорів на закупівлі необхідного обладнання для українських енергетичних компаній.

Це перший етап фінансової допомоги, яка разом із обладнанням, яке вже доставлено та буде доставлено в Україну, суттєво посилить здатність енергетичних компаній здійснювати ремонтні роботи об’єктів інфраструктури.

Віце-канцлер висловив слова підтримки Україні та підкреслив, що вражений мужністю українців та професійністю енергетиків, які після масованих обстрілів невпинно ремонтують пошкоджені об’єкти.

"Українські енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання в країні. Ми дуже вдячні нашим партнерам за надану фінансову та матеріальну підтримку.

Проте наші потреби в обладнанні зростають з кожним тижнем. Ми розглядаємо всі варіанти для максимально швидких поставок обладнання та матеріалів для відновлення енергетичної інфраструктури України", — зазначив заступник міністра.

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