Австрія готова допомогти відбудовувати інтернет-інфраструктуру України – Мінцифри — Finance.ua

Австрія готова допомогти відбудовувати інтернет-інфраструктуру України – Мінцифри Вчора 11:34 — Казна та Політика

Австрія зацікавлена в обміні з Україною досвідом цифровізації послуг та застосунком Дія, зокрема, а також готова допомогти із відновленням пошкодженої інтернет-інфраструктури.

Про це повідомили у Міністерстві цифорової трансформації України.

У переддень міжнародної конференції в Лугано команда Мінцифри зустрілася з Державним секретарем у справах цифровізації та телекомунікацій Федерального уряду Австрії Флоріаном Турскі.

"Розповіли про досвід цифровізації України під час повномасштабної війни.

Австрія зацікавлена в обміні з Україною досвідом цифровізації послуг та нашим застосунком Дія, зокрема. А також готова допомогти нам із відновленням пошкодженої інтернет-інфраструктури. Адже через російське вторгнення припинили працювати понад 3 тисячі базових станцій мобільних операторів", — йдеться у повідомленні.

УНІАН За матеріалами:

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