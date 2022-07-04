Австрія готова допомогти відбудовувати інтернет-інфраструктуру України – Мінцифри — Finance.ua
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Австрія готова допомогти відбудовувати інтернет-інфраструктуру України – Мінцифри

Казна та Політика
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Австрія зацікавлена в обміні з Україною досвідом цифровізації послуг та застосунком Дія, зокрема, а також готова допомогти із відновленням пошкодженої інтернет-інфраструктури.
Про це повідомили у Міністерстві цифорової трансформації України.
У переддень міжнародної конференції в Лугано команда Мінцифри зустрілася з Державним секретарем у справах цифровізації та телекомунікацій Федерального уряду Австрії Флоріаном Турскі.
"Розповіли про досвід цифровізації України під час повномасштабної війни.
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Австрія зацікавлена в обміні з Україною досвідом цифровізації послуг та нашим застосунком Дія, зокрема. А також готова допомогти нам із відновленням пошкодженої інтернет-інфраструктури. Адже через російське вторгнення припинили працювати понад 3 тисячі базових станцій мобільних операторів", — йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
УНІАН
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