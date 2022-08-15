Австралійський суд зобовʼязав Google виплатити $43 млн за обман користувачів — Finance.ua

Австралійський суд зобовʼязав Google виплатити $43 млн за обман користувачів Вчора 03:13 — Фондовий ринок

Австралійський суд зобовʼязав Google виплатити $43 млн за обман користувачів

Федеральний суд Австралії зобовʼязав підрозділ Google Alphabet Inc. виплатити штраф у розмірі $42,7 млн за введення користувачів в оману при зборі їх особистих даних про місцезнаходження.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на австралійську службу з контролю за дотриманням конкуренції.

Суд встановив, що Google вводила в оману деяких клієнтів щодо особистих даних про місцезнаходження, зібраних за допомогою їх мобільних пристроїв Android у період із січня 2017 року до грудня 2018 року.

Google змусила користувачів повірити, що налаштування історії розташування на їх телефонах Android були єдиним способом збору даних про місцезнаходження, коли функція моніторингу вебактивності та активності додатків також дозволяла збирати й зберігати локальні дані.

У жовтні 2019 року наглядовий орган, за оцінками якого постраждали 1,3 млн користувачів облікових записів Google в Австралії, розпочав судовий розгляд проти компанії та її місцевого підрозділу.

За останній рік гігант пошукових систем уже був залучений до судового процесу в Австралії, оскільки уряд ухвалив закон, згідно з яким Google та Meta Platforms (власниця Facebook) повинні платити медіакомпаніям за контент на їхніх платформах.

Уряди багатьох країн розробляють заходи для зменшення монопольної влади великих технологічних компаній. Європейський Союз розробив проєкт закону про цифрові послуги. Цим документом ЄС хоче заборонити таким компаніям, як Amazon і Google, використовувати зібрані дані для власної комерційної діяльності, якщо вони не є доступними для інших користувачів, які ведуть таку саму комерційну діяльність. Також документом буде заборонено техгігантам встановлювати свої додатки на смартфони, ноутбуки й сервіси на пристроях інших компаній на ексклюзивних правах.

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