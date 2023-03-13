Авіаперевізник Emirates представив робота для реєстрації пасажирів — Finance.ua
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Авіаперевізник Emirates представив робота для реєстрації пасажирів

Технології&Авто
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Авіаперевізник Emirates представив робота для реєстрації пасажирів
Авіаперевізник Emirates представив робота для реєстрації пасажирів
Авіакомпанія Emirates, що базується в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати), презентувала портативного робота для реєстрації пасажирів.
Про це повідомляє Gulf News.
Робот, якому дали ім’я Сара, буде розміщений біля стійок для реєстрації у терміналі Emirates міжнародного аеропорту Дубая. Він «знає» від п’яти до семи мов, включаючи арабську.
«Я думаю, що ми перша авіакомпанія в світі, яка представила портативного робота для реєстрації. Робот може завершити процес реєстрації пасажира, включаючи видачу посадкового талона, який буде надіслано на зареєстрований номер мобільного телефона або електронну пошту мандрівника», — заявив головний операційний директор Emirates Адель Аль Редха.
Він також додав, що пристрій може сканувати як біометричні дані, так і інші ключові деталі паспорта.
«Тож ви можете пройти паспортний контроль, потім ви можете пройти на посадку або до кімнати відпочинку, більше не показуючи своїх документів», — зауважив Аль Редха.
За його словами, після запуску пілотної програми авіакомпанія планує розгорнути щонайменше 200 таких роботів у найближчі роки.
За матеріалами:
Укрінформ
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