Авіаперевізник Emirates представив робота для реєстрації пасажирів — Finance.ua

Авіаперевізник Emirates представив робота для реєстрації пасажирів Сьогодні 02:51 — Технології&Авто

Авіаперевізник Emirates представив робота для реєстрації пасажирів

Авіакомпанія Emirates, що базується в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати), презентувала портативного робота для реєстрації пасажирів.

Про це повідомляє Gulf News

Робот, якому дали ім’я Сара, буде розміщений біля стійок для реєстрації у терміналі Emirates міжнародного аеропорту Дубая. Він «знає» від п’яти до семи мов, включаючи арабську.

«Я думаю, що ми перша авіакомпанія в світі, яка представила портативного робота для реєстрації. Робот може завершити процес реєстрації пасажира, включаючи видачу посадкового талона, який буде надіслано на зареєстрований номер мобільного телефона або електронну пошту мандрівника», — заявив головний операційний директор Emirates Адель Аль Редха.

Він також додав, що пристрій може сканувати як біометричні дані, так і інші ключові деталі паспорта.

«Тож ви можете пройти паспортний контроль, потім ви можете пройти на посадку або до кімнати відпочинку, більше не показуючи своїх документів», — зауважив Аль Редха.

За його словами, після запуску пілотної програми авіакомпанія планує розгорнути щонайменше 200 таких роботів у найближчі роки.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.