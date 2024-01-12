Авіакомпанія Нової пошти отримає літак для трансконтинентальних перельотів — Finance.ua

Авіакомпанія Нової пошти отримає літак для трансконтинентальних перельотів Сьогодні 14:40 — Фондовий ринок

Авіакомпанія «Нової Пошти» Supernova Airlines невдовзі має намір запустити трансконтинентальні перевезення вантажів на власному вантажному літаку.

Про це повідомили avianews.com у прес-службі поштового оператора.

Додаткові подробиці у «Новій пошті» пообіцяли надати пізніше.

Зараз у парку Supernova Airlines є лише два транспортні літаки Ан-26, які можуть здійснювати перельоти регіональними маршрутами. Їхньої дальності недостатньо для виконання далекомагістральних рейсів. Це означає, що Supernova Airlines поповнить флот новим типом літака.

До початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну «Нова пошта» планувала отримати два вантажні літаки Boeing 757- 200 °F , і навіть мала попередні домовленості про їхній лізинг. На них поштовий оператор планував налагодити прямі рейси із США та Китаю до України.

Модель Boeing 757- 200 °F є популярною серед найбільших світових логістичних операторів FedEx та DHL. Дальності цих літаків вистачає для виконання польотів із Америки та країн Азії до Європи.

Власний далекомагістральний літак дозволить «Новій пошті» контролювати логістику на більшій частині маршруту при доставці посилок із популярних онлайн-магазинів Aliexpress та Amazon.

Наразі такі посилки до Європи з Америки чи Азії перевозять літаки іноземних авіакомпаній, після чого їх перевантажують у фури «Нової пошти» та доставляють в Україну наземним транспортом.

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