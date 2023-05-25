Авангардний салон та двигун Mercedes: представлено новий суперкар Aston Martin (відео) — Finance.ua
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Авангардний салон та двигун Mercedes: представлено новий суперкар Aston Martin (відео)

Технології&Авто
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Авангардний салон та двигун Mercedes: представлено новий суперкар Aston Martin (відео)
Авангардний салон та двигун Mercedes: представлено новий суперкар Aston Martin (відео)
У Великій Британії презентовано новий Aston Martin DB12. Суперкар присвячений 110-річчю британської марки і надійде у виробництво з третього кварталу цього року. Про це повідомляє офіційний сайт «Aston Martin».
Суперкар Aston Martin DB12 — глибоко модернізований варіант моделі DB11, що помітно у профіль. Водночас у купе нові величезна решітка радіатора, замінені фари, ліхтарі та капот. Колеса збільшено до 21 дюймів.
Салон Aston Martin DB12 зазнав набагато ґрунтовніших змін. Автомобіль отримав нові кермо, передню панель та оригінальну нахилену центральну консоль з джойстиком КПП. Також з’явилися сучасний віртуальний щиток приладів та тачскрин сучасної мультимедійної системи.
Авангардний салон та двигун Mercedes: представлено новий суперкар Aston Martin (відео)
В обробці використані шкіра та карбон. Оснащення поповнили онлайн-навігація, точка доступу інтернету 4G та акустика з 11 динаміками.
З лінійки зник двигун V12, але 4,0-літровий V8 від Mercedes-AMG доопрацьований і став помітно потужнішим. Він розвиває 680 к. с. та 800 Нм, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,6 с та розвивати 325 км/год.
Новий Aston Martin DB12 отримав переналаштовану підвіску з покращеними адаптивними амортизаторами. Діаметр гальм збільшено до 400 мм спереду та 360 мм ззаду, а за доплату запропоновано карбоново-керамічні механізми.
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