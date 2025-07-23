Аудит кримінальних проваджень: закрито вже 7 тисяч із 21 тисячі справ — Кравченко — Finance.ua
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Аудит кримінальних проваджень: закрито вже 7 тисяч із 21 тисячі справ — Кравченко

Казна та Політика
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Аудит кримінальних проваджень: закрито вже 7 тисяч із 21 тисячі справ — Кравченко
Аудит кримінальних проваджень: закрито вже 7 тисяч із 21 тисячі справ — Кравченко
Аудит кримінальних проваджень, які стосуються бізнесу, триває, наразі із 21-ї тисячі вже встановлених справ цієї групи закрито 7 тисяч справ.
Про це під час брифінгу поінформував генпрокурор Руслан Кравченко, повідомляє Укрінформ.
«Раніше в Офісі генерального прокурора говорили, що у нас там 6 (тисяч. — Ред.) із копійками кримінальних проваджень по бізнесу, у кінці травня це говорилося. Провів аудит — у нас 21 тисяча (цих справ. — Ред.). Їх є велика кількість у Нацполі, у БЕБ точно. І ми закрили уже майже 7 тисяч проваджень і продовжуємо цей аудит», — заявив він.
Під час аудиту було встановлено, що деякі ці провадження розслідуються роками.
«Рішення просте: немає судової перспективи — закрили. Потрібно для закриття провести ту чи іншу судову експертизу — провели, підтвердили думку, закрили», — сказав генпрокурор.
За його словами, якщо слідство бачить судову перспективу у справі, то може бути призначена, наприклад, судово-економічна експертиза по цьому провадженню, яка є необхідною у більшості випадків. На його думку, це можна зробити спокійно, без обшуків.
«Не потрібно проводити обшуки — пішли, у замовника робіт взяли (певні необхідні матеріали. — Ред.), призначили судово-економічну експертизу і спокійно чекаємо висновку експерта. І якщо не підтвердили (підозру. — Ред.) — закрили (справу. — Ред.), якщо підтвердили — вибачте, будь ласка, (це вже. — Ред.) підозра, якщо збитки були встановлені економічною експертизою, будівельно-технічною експертизою. І бізнес чує», — повідомив генпрокурор.
За матеріалами:
Економічна Правда
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