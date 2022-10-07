Audi представила потужний спорткар — Finance.ua

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Audi представила потужний спорткар

Технології&Авто
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Audi представила потужний спорткар
Audi представила потужний спорткар, Фото: Car and Driver
Німецький автовиробник Audi представив новий автомобіль Audi R8 V10 GT RWD.
Про це повідомляє Car and Driver.
Всього буде виготовлено 333 таких спорткарів.
У середині автомобіля встановлений 5,2-літровий двигун V-10 з потужністю від 562 до 602 кінських сил, в залежності від обраної моделі транспортного засобу. Крутний момент найпотужнішої версії становить 413 Нм.
Компанія заявляє, що розгін автомобіля з «нуля» до 96 км за годину можливий за 3,4 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 320 км за годину.
Фото: Car and Driver
Фото: Car and Driver
Audi R8 V10 GT RWD має семиступінчату коробку передач із подвійним зчепленням.
CarBuzz зазначає, що ціна спорткара стартує від 225 000 євро (приблизно 222 000 доларів). Обмежена модель авто надійде в дилерські центри вже з 2023 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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