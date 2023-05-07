AUDI готується попрощатися з моделями А7 — Finance.ua

AUDI готується попрощатися з моделями А7 Сьогодні 23:23 — Фондовий ринок

AUDI готується попрощатися з моделями А7

Audi вже підтвердила, що моделі, раніше відомі як A6, будуть інтегровані в лінійку електромобілів, зарезервувавши торгову назву для нового A6 e-tron Sportback, який з’явиться наступного року. Проте німецька фірма, незважаючи на свою тверду прихильність до електромобілів, не хоче так скоро здаватися, залишивши весь «пиріг» сегмента E в руках нового BMW 5 Series, який ось-ось буде представлений.

Доказом тому є цікаві шпигунські фото з трьома муллами майбутнього Audi A7, A7 Avant і спорткара S7. Німецька фірма значно модифікувала вихлопну систему трьох мулів, виставивши більшу її частину під задній бампер, що особливо впадає в око у випадку мула майбутнього Audi S7.

На додаток до чотирьох характерних вихлопів цієї спортивної версії кришка на лівому задньому крилі, типова для моделей PHEV, разом із наклейками, що попереджають про високовольтну батарею на борту, підтверджують, що гібридна технологія plug-in пожвавить цю S-версію.

Шпигунські фото також дають змогу зазирнути всередину і ми бачимо, що просунута приладова панель нинішнього Audi A6 повністю змінилася.

Рульове колесо нове і з дизайном, дуже схожим на те, що ми вже бачили в новому Q5, як і вся приладова панель. Новий великий сенсорний екран займає центральну консоль, а вентиляційні отвори вбудовані в передню частину з активною системою, що відчиняється та зачиняється автоматично.

Механічно ця новітня Audi A7 з ДВЗ матиме бензинові та дизельні двигуни з новою, досконалішою системою згоряння, яка підвищить ефективність разом із 48-вольтовою мікрогібридною технологією. За винятком нового S7, який зробить ставку на новий гібридний агрегат від нового покоління RS 4 Avant, що поєднує в собі потужний електродвигун з 2,9-літровим бітурбованим V6.

Він дозволяє проїхати виключно на електротязі до 100 кілометрів і має високу продуктивність. Нова модель, яка, як і раніше, буде в основному передньопривідною з інтегральним quattro, отримає 8-ступінчасту автоматичну коробку передач у стандартній комплектації.

Очікується, що офіційний дебют оновленого сімейства Audi A7 відбудеться в період з кінця 2024 по початок 2025 року.

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