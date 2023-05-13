Aston Martin представив надшвидкий кросовер у стилі &quot;Формули-1&quot; (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Aston Martin представив надшвидкий кросовер у стилі "Формули-1" (фото)

Технології&Авто
16
Лімітована модифікація AMR23 Edition відрізняється новими кузовними елементами та безліччю інших косметичних доробок. Інтер'єр доступний лише в ексклюзивному поєднанні двох кольорів.
Aston Martin показали лімітований заряджений кросовер DBX707 AMR23 Edition, натхненний досягненнями бренду у Формулі-1. Про це повідомили на сайті Autoevolution.
У 2023 році команда Aston Martin Racing посідає друге місце у загальному заліку чемпіонату «Формули-1». На честь цього британський бренд створив спеціальну версію AMR23 Edition для найпотужнішого кросовера DBX707.
Aston Martin представив надшвидкий кросовер у стилі &quot;Формули-1&quot; (фото)
Лімітовану модифікацію розробив підрозділ Q by Aston Martin. Автомобіль відрізняється унікальним кольором Podium Green, новим значком на бічному крилі та гальмівними супортами Aston Martin Green. Також на кузові з'явилися акценти лаймового кольору.
Читайте також
Інтер'єр виконаний у двох кольорах — Sport Duotone Onyx Black та Eifel Green. У ньому використовується контрастний рядок лаймового кольору та безліч елементів із вуглецевого волокна.
Aston Martin представив надшвидкий кросовер у стилі &quot;Формули-1&quot; (фото)
Під капотом Aston Martin DBX707 AMR23 Edition розташований 4,0-літровий турбо двигун V8 потужністю 707 к.с. і 900 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,2 секунди, а максимальна швидкість становить 310 км/год.
Замовити ексклюзивний кросовер можна зараз на сайті виробника. Вартість моделі не названа, але вона становитиме понад 200 000 доларів.
Де б ви не перебували, не забувайте піклуватися про свою безпеку під час подорожей на авто. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену карту швидко та зручно. Все, що вам потрібно — доступ до Інтернету.

Оформити Зелену карту онлайн 🚗

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.