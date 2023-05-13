Aston Martin представив надшвидкий кросовер у стилі "Формули-1" (фото) 13.05.2023, 00:57 — Технології&Авто

Лімітована модифікація AMR23 Edition відрізняється новими кузовними елементами та безліччю інших косметичних доробок. Інтер'єр доступний лише в ексклюзивному поєднанні двох кольорів.

Aston Martin показали лімітований заряджений кросовер DBX707 AMR23 Edition, натхненний досягненнями бренду у Формулі-1. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

У 2023 році команда Aston Martin Racing посідає друге місце у загальному заліку чемпіонату «Формули-1». На честь цього британський бренд створив спеціальну версію AMR23 Edition для найпотужнішого кросовера DBX707.

Лімітовану модифікацію розробив підрозділ Q by Aston Martin. Автомобіль відрізняється унікальним кольором Podium Green, новим значком на бічному крилі та гальмівними супортами Aston Martin Green. Також на кузові з'явилися акценти лаймового кольору.

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Інтер'єр виконаний у двох кольорах — Sport Duotone Onyx Black та Eifel Green. У ньому використовується контрастний рядок лаймового кольору та безліч елементів із вуглецевого волокна.

Під капотом Aston Martin DBX707 AMR23 Edition розташований 4,0-літровий турбо двигун V8 потужністю 707 к.с. і 900 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,2 секунди, а максимальна швидкість становить 310 км/год.

Замовити ексклюзивний кросовер можна зараз на сайті виробника. Вартість моделі не названа, але вона становитиме понад 200 000 доларів.

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